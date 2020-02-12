Homem é preso em Cachoeiro acusado de tráfico de drogas sintéticas

A delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, prendeu nesta terça-feira (11) um homem acusado de tráfico de drogas sintéticas, que, segundo a investigação, fazia a entrega do entorpecente enviando o material pelos Correios. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido.
A ação, segundo a polícia, aconteceu em conjunto com os Correios. Foram apreendidos oitenta comprimidos de ecstasy, além de pequena quantidade de LSD e outras drogas sintéticas. O local da prisão e do cumprimento do mandado de busca e apreensão não foram revelados, assim como o nome do preso.