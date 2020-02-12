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Drogas

Homem é preso em Cachoeiro acusado de tráfico de drogas sintéticas

Oitenta comprimidos de ecstasy, além de uma pequena quantidade de LSD e outras drogas sintéticas foram aprendidas pela Polícia Federal

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 22:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 22:09
Agentes da Polícia Federal Crédito: Arquivo
A delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, prendeu nesta terça-feira (11) um homem acusado de  tráfico de drogas sintéticas, que, segundo a investigação, fazia a entrega do entorpecente enviando o material pelos Correios. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido.
A ação, segundo a polícia, aconteceu em conjunto com os Correios. Foram apreendidos oitenta comprimidos de ecstasy, além de pequena quantidade de LSD e outras drogas sintéticas. O local da prisão e do cumprimento do mandado de busca e apreensão não foram revelados, assim como o nome do preso.

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