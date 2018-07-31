Homem é preso após roubar igreja no Caparaó

Silézio é suspeito de estar envolvido em diversos furtos em Guaçuí Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 38 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (31) após furtar uma igreja em Guaçuí, na região do Caparaó. Ele estava com um mandado de prisão em aberto por furto qualificado e ainda teria furtado uma clínica odontológica há aproximadamente 10 dias. Na ocasião, o material foi recuperado, mas ele conseguiu fugir no dia do crime.

A prisão de Silézio de Souza Pereira ocorreu após a Polícia Militar receber denúncias de que uma igreja católica, localizada no bairro Norte, havia sido furtada. Ao chegar ao local, os militares se depararam com o suspeito, que estava segurando os produtos furtados dentro de um saco. Ele tentou fugir, mas foi localizado e ainda tentou resistir à prisão.

Silézio estava com um estabilizador, um aparelho de DVD, uma mesa de som, um amplificador e outros equipamentos eletrônicos. Todo material recuperado foi encaminhado para a delegacia de plantão de Alegre.

No último dia 19, Silézio furtou uma clínica odontológica em Guaçuí. Diversos eletrônicos, entre eles equipamentos odontológicos, aparelhos de TV e telefone celular, foram recuperados em um bambuzal, mas ele conseguiu fugir.

Silézio foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.

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