Homem é preso acusado de estuprar enteada por quatro anos no Sul do ES

Um vendedor de 33 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (22), acusado de ter estuprado a enteada, dos 7 aos 11 anos, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. A menina revelou o caso à família, que denunciou o crime à delegacia do município.
Segundo o delegado Rômulo Carvalho Neto, a Polícia Civil tomou conhecimento na última segunda-feira (18) de que o suspeito abusava da enteada há vários anos. Ele contou que, em dois dias, a polícia conseguiu iniciar e concluir o inquérito policial para apuração do caso.
Na investigação, foi comprovado o crime e a Justiça atendeu ao pedido de prisão preventiva do acusado. Ele foi preso em sua residência, na região central de Mimoso do Sul.
O suspeito foi conduzido para a delegacia de Polícia de Mimoso do Sul e, após os procedimentos legais, foi transferido para o complexo penitenciário de Xuri, no município de Vila Velha.