Homem é morto a facadas em avenida de Cachoeiro, no ES

Esse é o terceiro homicídio registrado na cidade desde o último domingo (06)

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 20:26 - Atualizado há 6 anos

Homem morre com golpes de faca em Cachoeiro Crédito: Edgar Baião

Um homem foi vítima de golpes de faca, no início da noite desta terça-feira (08), na avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência no local.

Segundo informações de populares, a motivação teria sido uma briga entre moradores em situação de rua. A Polícia Militar confirmou o óbito, e acionou a perícia da Polícia Civil. O suspeito de ter cometido o crime, fugiu e não foi localizado.

O corpo do homem, ainda não identificado, ficou na calçada, bem próximo a um ponto de ônibus e ao Teatro Municipal, em uma das avenidas mais movimentadas da cidade.

Esse é o terceiro homicídio registrado em Cachoeiro desde o último domingo (06).

