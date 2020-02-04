Homem é assassinado a tiros dentro de carro em Cachoeiro

Homem é morto a tiros dentro de carro em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais

Um homem foi assassinado na noite desta segunda-feira (4) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo , dentro de um carro, no bairro São Francisco de Assis. Segundo a Polícia Militar, ele foi atingido por tiros disparados por dois homens que passaram pelo local.

O veículo em que ele estava com outro ocupante era um Fiat Uno e, segundo este amigo, eles saíram do bairro São Francisco de Assis em direção ao bairro Marbrasa, quando foram rendidos pelos homens que estavam em uma moto XRE 300, e que, pelo menos, seis disparos foram efetuados contra o carro.

A vítima veio a óbito ainda dentro do carro e os suspeitos não foram localizados. A Polícia informou ainda que o carro em que o homem foi morto, tem uma restrição de furto e roubo e o ocupante que não foi atingido disse que não sabia da restrição de furto/roubo.