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Sul do ES

Homem é assassinado a tiros dentro de carro em Cachoeiro

O veículo em que o homem foi morto possui restrição de furto e roubo, de acordo com a Polícia Militar

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 12:57
Homem é morto a tiros dentro de carro em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais
Um homem foi assassinado na noite desta segunda-feira (4) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, dentro de um carro, no bairro São Francisco de Assis. Segundo a Polícia Militar, ele foi atingido por tiros disparados por dois homens que passaram pelo local.
O veículo em que ele estava com outro ocupante era um Fiat Uno e, segundo este amigo, eles saíram do bairro São Francisco de Assis em direção ao bairro Marbrasa, quando foram rendidos pelos homens que estavam em uma moto XRE 300, e que, pelo menos, seis disparos foram efetuados contra o carro.
A vítima veio a óbito ainda dentro do carro e os suspeitos não foram localizados. A Polícia informou ainda que o carro em que o homem foi morto, tem uma restrição de furto e roubo e o ocupante que não foi atingido disse que não sabia da restrição de furto/roubo.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)  de Cachoeiro de Itapemirim e o corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município para ser liberado pelos familiares.

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