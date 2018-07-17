Homem de 32 anos morre em pedreira de Muqui

Um profissional do setor de rochas, de 32 anos, morreu no final da manhã desta segunda-feira (16), em Muqui, no Sul do Estado. Edmar Antônio Batista Franzoni chegou a ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Mimoso do Sul, mas não resistiu. Ele era marteleiro e fazia a extração de rochas em uma pedreira.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Mármore e do Granito (Sindimármore), o acidente foi por volta das 11h. O secretário de Saúde e Previdência do Sindicato, Aguinaldo Grillo, disse que as primeiras informações são de que pedras teriam atingido o trabalhador, que foi socorrido para o hospital, mas não resistiu. O sindicato irá abrir processo para apurar o caso.

Trabalhador foi atingido por pedras no interior de Muqui Crédito: Sindimármore

O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Grillo comenta que o Sindimármore já havia notificado a empresa sobre as condições de risco que a pedreira oferecia. Com a morte de Edmar, sobre para seis o número de mortes no setor de rochas este ano no Espírito Santo.

Pedreira onde trabalhador atuava fica no interior de Muqui Crédito: Sindimármore

Edmar Antônio Batista Franzoni, tinha 32 anos e trabalhava no setor há 11 anos. Ele era morador de Muqui. A reportagem tentou contato com marmoraria dona da pedreira, que tem endereço em Mimoso do Sul, mas não conseguiu contato por telefone.