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Tragédia

Homem de 32 anos morre em pedreira de Muqui

Com a fatalidade, sobre para seis o número de mortes no setor de rochas este ano no Estado

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 21:40
Um profissional do setor de rochas, de 32 anos, morreu no final da manhã desta segunda-feira (16), em Muqui, no Sul do Estado. Edmar Antônio Batista Franzoni chegou a ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Mimoso do Sul, mas não resistiu. Ele era marteleiro e fazia a extração de rochas em uma pedreira.
De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Mármore e do Granito (Sindimármore), o acidente foi por volta das 11h. O secretário de Saúde e Previdência do Sindicato, Aguinaldo Grillo, disse que as primeiras informações são de que pedras teriam atingido o trabalhador, que foi socorrido para o hospital, mas não resistiu. O sindicato irá abrir processo para apurar o caso.
Trabalhador foi atingido por pedras no interior de Muqui Crédito: Sindimármore
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Grillo comenta que o Sindimármore já havia notificado a empresa sobre as condições de risco que a pedreira oferecia. Com a morte de Edmar, sobre para seis o número de mortes no setor de rochas este ano no Espírito Santo.
Pedreira onde trabalhador atuava fica no interior de Muqui Crédito: Sindimármore
Edmar Antônio Batista Franzoni, tinha 32 anos e trabalhava no setor há 11 anos. Ele era morador de Muqui. A reportagem tentou contato com marmoraria dona da pedreira, que tem endereço em Mimoso do Sul, mas não conseguiu contato por telefone.
O presidente do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo, Tales Pena, lamentou o ocorrido. Isso é muito triste. O setor tem evoluído em treinamento e investimentos. Não conheço a empresa e não tenho conhecimento do caso, disse.

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