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Capim Angola

Greve acidente interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. A pista está totalmente interditada pois os veículos ficaram atravessados e a carga está derramada

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 14:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 14:40
Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas carretas na manhã desta quinta-feira (27) na BR 101, na altura de Capim Angola, em Rio Novo do Sul. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
As primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal são de que o acidente aconteceu por volta das 11h no km 386. A pista está totalmente interditada pois os veículos ficaram atravessados e a carga está derramada.
> Mais de 11 mil multas aplicadas pela PRF em 12 dias de operação no ES
Testemunhas contaram que o motorista da carreta vermelha foi retirado do veículo por populares. O outro motorista ainda não foi localizado, mas pode estar preso entre as ferragens.
Mais informações em instantes.

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