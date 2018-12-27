Greve acidente interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas carretas na manhã desta quinta-feira (27) na BR 101, na altura de Capim Angola, em Rio Novo do Sul. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
As primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal são de que o acidente aconteceu por volta das 11h no km 386. A pista está totalmente interditada pois os veículos ficaram atravessados e a carga está derramada.
Testemunhas contaram que o motorista da carreta vermelha foi retirado do veículo por populares. O outro motorista ainda não foi localizado, mas pode estar preso entre as ferragens.
Mais informações em instantes.