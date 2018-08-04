Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Grave acidente na BR 262 mata uma pessoa e deixa feridos em Ibatiba
Acidente em Ibatiba

Grave acidente na BR 262 mata uma pessoa e deixa feridos em Ibatiba

Quatro pessoas foram encaminhadas a unidades de saúde; nomes não foram divulgados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 23:24

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 23:24

Grave acidente na BR 262 em Ibatiba Crédito: Internauta via WhatsApp
Um grave acidente entre uma carreta e um Fiat Punto matou uma pessoa e deixou outras quatro feridas na tarde desta sexta-feira (3) em Ibatiba, Região Serrana, na BR 262.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 16h40, no quilômetro 165. Como a pista precisou ser fechada para a chegada da perícia, houve intenso congestionamento no trecho.
Segundo populares, o motorista da carreta teria invadido a contramão e batido contra o carro. A carreta pegou fogo após a colisão.
Nomes não foram divulgados. A mulher que morreu viajava no banco do carona. Havia outras três pessoas no Punto. 
Casal fica ferido em acidente na BR 262, em Ibatiba
O Corpo de Bombeiros fez o resgate das vítimas. Duas foram levadas para Pronto Atendimento de Ibatiba. Outras duas foram encaminhadas para unidades da Grande Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Festival Agita reúne shows de bandas capixabas, gastronomia e atrações infantis.
Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados