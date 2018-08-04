Grave acidente na BR 262 mata uma pessoa e deixa feridos em Ibatiba

Um grave acidente entre uma carreta e um Fiat Punto matou uma pessoa e deixou outras quatro feridas na tarde desta sexta-feira (3) em Ibatiba, Região Serrana, na BR 262.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 16h40, no quilômetro 165. Como a pista precisou ser fechada para a chegada da perícia, houve intenso congestionamento no trecho.
Segundo populares, o motorista da carreta teria invadido a contramão e batido contra o carro. A carreta pegou fogo após a colisão.
Nomes não foram divulgados. A mulher que morreu viajava no banco do carona. Havia outras três pessoas no Punto.
O Corpo de Bombeiros fez o resgate das vítimas. Duas foram levadas para Pronto Atendimento de Ibatiba. Outras duas foram encaminhadas para unidades da Grande Vitória.