Grave acidente na BR 262 mata uma pessoa e deixa feridos em Ibatiba

Grave acidente na BR 262 em Ibatiba Crédito: Internauta via WhatsApp

Um grave acidente entre uma carreta e um Fiat Punto matou uma pessoa e deixou outras quatro feridas na tarde desta sexta-feira (3) em Ibatiba , Região Serrana, na BR 262.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 16h40, no quilômetro 165. Como a pista precisou ser fechada para a chegada da perícia, houve intenso congestionamento no trecho.

Segundo populares, o motorista da carreta teria invadido a contramão e batido contra o carro. A carreta pegou fogo após a colisão.

Nomes não foram divulgados. A mulher que morreu viajava no banco do carona. Havia outras três pessoas no Punto.