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Capim Angola

Grave acidente interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. A pista está totalmente interditada pois os veículos ficaram atravessados e a carga está derramada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 15:14

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 15:14

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas carretas na manhã desta quinta-feira (27) na BR 101, na altura de Capim Angola, em Rio Novo do Sul. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Um congestionamento de pelo menos quatro quilômetros se formou nos dois sentidos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal o acidente aconteceu por volta das 11h no km 386. A pista ficou totalmente interditada pois os veículos ficaram atravessados e a carga derramada.
> Mais de 11 mil multas aplicadas pela PRF em 12 dias de operação no ES
Testemunhas contaram que o motorista da carreta vermelha foi retirado do veículo por populares. Mas ainda não há informações sobre o outro motorista.
O tráfego de veículos foi liberado por volta de 12h40 e um congestionamento com filas de quatro quilômetros se formou no sentido norte e de sete quilômetros no sentido sul.

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