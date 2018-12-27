Grave acidente interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas carretas na manhã desta quinta-feira (27) na BR 101, na altura de Capim Angola, em Rio Novo do Sul. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Um congestionamento de pelo menos quatro quilômetros se formou nos dois sentidos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal o acidente aconteceu por volta das 11h no km 386. A pista ficou totalmente interditada pois os veículos ficaram atravessados e a carga derramada.
Testemunhas contaram que o motorista da carreta vermelha foi retirado do veículo por populares. Mas ainda não há informações sobre o outro motorista.
O tráfego de veículos foi liberado por volta de 12h40 e um congestionamento com filas de quatro quilômetros se formou no sentido norte e de sete quilômetros no sentido sul.