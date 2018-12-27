Grave acidente interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas carretas na manhã desta quinta-feira (27) na BR 101, na altura de Capim Angola, em Rio Novo do Sul . As causas do acidente ainda são desconhecidas. Um congestionamento de pelo menos quatro quilômetros se formou nos dois sentidos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal o acidente aconteceu por volta das 11h no km 386. A pista ficou totalmente interditada pois os veículos ficaram atravessados e a carga derramada.

Testemunhas contaram que o motorista da carreta vermelha foi retirado do veículo por populares. Mas ainda não há informações sobre o outro motorista.