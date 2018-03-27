Golpista se passa por vereador de Cachoeiro para negociar carros

Vereador denunciou caso à Polícia Civil Crédito: Divulgação/CMCI

O vereador de Cachoeiro de Itapemirim, Diogo Lube (PDT), foi surpreendido nos últimos dias com relatos de que um homem que estava se passando por ele para negociar carros no município. O golpista usou seu nome e sua imagem por meio de redes sociais para conversar com as vítimas. Lube denunciou o caso na polícia.

De acordo com o vereador, o primeiro caso aconteceu na última sexta-feira (23). Lube, que também é professor, conta que estava dando uma aula quando recebeu um alerta do esposo de uma ex-aluna. Ele contou que a pessoa que entrou em contato pela internet para comprar o veículo deles. Ele usava minha foto, conta o vereador.

Horas depois, um outro ex-aluno o procurou para relatar uma história semelhante. Ele havia recebido mensagens do golpista querendo fazer outra negociação de veículo. Desta vez, ele mandou áudios. Ele desconfiou porque o homem tinha um sotaque paulista. Fui na delegacia nesta segunda e registrei um boletim de ocorrência e estou divulgando para que as pessoas fiquem atentas, afirma.

Fato curioso é que Diogo Lube esteve há cerca de três semanas em revendas do município para negociar seu veículo. Não sei se alguma informação vazou, não sei se é algo ligado a política para manchar meu nome. Algo assim nunca aconteceu comigo. Fiquei assustado e preocupado, contou o vereador.