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Golpe

Golpista se passa por vereador de Cachoeiro para negociar carros

Em nota, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação e, no momento, informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato

Publicado em 27 de Março de 2018 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 17:53
Vereador denunciou caso à Polícia Civil Crédito: Divulgação/CMCI
O vereador de Cachoeiro de Itapemirim, Diogo Lube (PDT), foi surpreendido nos últimos dias com relatos de que um homem que estava se passando por ele para negociar carros no município. O golpista usou seu nome e sua imagem por meio de redes sociais para conversar com as vítimas. Lube denunciou o caso na polícia.
De acordo com o vereador, o primeiro caso aconteceu na última sexta-feira (23). Lube, que também é professor, conta que estava dando uma aula quando recebeu um alerta do esposo de uma ex-aluna. Ele contou que a pessoa que entrou em contato pela internet para comprar o veículo deles. Ele usava minha foto, conta o vereador.
Horas depois, um outro ex-aluno o procurou para relatar uma história semelhante. Ele havia recebido mensagens do golpista querendo fazer outra negociação de veículo. Desta vez, ele mandou áudios. Ele desconfiou porque o homem tinha um sotaque paulista. Fui na delegacia nesta segunda e registrei um boletim de ocorrência e estou divulgando para que as pessoas fiquem atentas, afirma.
Fato curioso é que Diogo Lube esteve há cerca de três semanas em revendas do município para negociar seu veículo. Não sei se alguma informação vazou, não sei se é algo ligado a política para manchar meu nome. Algo assim nunca aconteceu comigo. Fiquei assustado e preocupado, contou o vereador.
Em nota, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação e, no momento, informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos.

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