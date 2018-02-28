Golpe da recompensa: bandidos roubam R$ 1,5 mil de idosa no ES

Uma idosa de 62 anos foi vítima de um golpe na manhã desta quarta-feira (28) em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na Avenida Carlos Lindenberg, no Centro da cidade, por volta das 9h30. A vítima contou que saía de uma agência bancária quando um homem negro, alto e vestido com roupa social a abordou dizendo que havia achado um cartão no chão e perguntou se seria dela.

A idosa negou, dizendo que não a pertencia. Neste momento, uma moça se aproximou e disse que o documento pertencia a ela e, por suposta gratidão por terem encontrado o cartão, pagaria uma recompensa ao homem e à idosa.

Os dois seguiram a pé pelo Centro. A vítima contou que a idosa não poderia entrar no imóvel, uma casa onde receberia o dinheiro, com a bolsa. Por isso, a deu para o homem segurar. Ela contou que não viu para onde a dupla foi e em instantes os dois desaparecerem. A bolsa tinha R$ 1,5 mil em dinheiro, que a idosa havia acabado de sacar, além de documentos pessoais, cheques e um celular.

Ela acionou a polícia, mas nenhum suspeito foi localizado. Ainda segundo a Polícia Civil, este é o terceiro caso registrado nas últimas semanas no balneário. O modo de agir, de acordo com a investigação, é a mesma nos casos.