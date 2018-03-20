Galpão fica destruído após pegar fogo em Cachoeiro

Um galpão que armazenava produtos de reciclagem ficou destruído após pegar fogo na noite desta segunda-feira (19) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O local estava vazio e ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 20h. O galpão fica em uma estrada de chão no bairro Village da Luz. Ao chegar no local, a equipe teve dificuldade para ter acesso ao foco do incêndio, pois as chamas começaram na parte de baixo dos materiais. Uma máquina retroescavadeira teve que dar apoio para os bombeiros.