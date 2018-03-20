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Prejuízo

Galpão fica destruído após pegar fogo em Cachoeiro

Os materiais de reciclagem que ficavam no local foram destruídos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 14:52

Publicado em 20 de Março de 2018 às 14:52

Um galpão que armazenava produtos de reciclagem ficou destruído após pegar fogo na noite desta segunda-feira (19) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O local estava vazio e ninguém se feriu. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 20h. O galpão fica em uma estrada de chão no bairro Village da Luz. Ao chegar no local, a equipe teve dificuldade para ter acesso ao foco do incêndio, pois as chamas começaram na parte de baixo dos materiais. Uma máquina retroescavadeira teve que dar apoio para os bombeiros.
A equipe atuou no local até as 3h desta terça-feira, mas retornou pela manhã pois o incêndio começou novamente. Todos os materiais do local foram destruídos.
Galpão fica destruído após pegar fogo em Cachoeiro

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