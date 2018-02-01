Funcionário público se acorrenta na porta da prefeitura de Anchieta

Willian disse que só sairá do local após receber seus direitos trabalhistas Crédito: Internauta | Gazeta Online

Um funcionário público efetivo da prefeitura de Anchieta, no Litoral Sul, se acorrentou na porta da sede do executivo municipal na manhã desta quinta-feira (01). Willian Sena Ferraz, 32 anos, reivindica o pagamento de horas extras desde agosto de 2017. Ele saiu do local por volta do meio-dia após se reunir com o prefeito, que se comprometeu a avaliar o caso.

Willian, que atua como assistente veterinário, se acorrentou na porta da prefeitura por volta das 6h30. Eles não pagam as horas extras desde agosto, mas comecei a protocolar em setembro. Desde 2014 estava trocando hora extra por folga e nós aceitamos. Mas, em março de 2017, o prefeito autorizou através de decreto o pagamento de horas extras e até o momento não recebemos, contou.

Ele ainda disse que o valor a receber é insignificativo, mas faz questão de receber. Só quero saber porque eles não querem me pagar. Eles estão querendo me pegar em folga, mas folga não paga conta, não paga medicamento. Eu preciso de dinheiro. Preciso comprar o material escolar do meu filho e medicamento da minha esposa que opera dia 20 , finalizou Willian.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Por meio de nota, a prefeitura de Anchieta disse que o funcionário do setor de Zoonoses acorrentou-se à porta de entrada do prédio administrativo, alegando não estar recebendo horas extras que, segundo ele, foram realizadas em finais de semana trabalhados, e não foram pagas.

A prefeitura esclareceu que existem quatro funcionários no setor de Zoonoses. E esses funcionários pactuaram junto à gerência, a qual são subordinados, que usariam um banco de horas para reposição de eventuais finais de semanas trabalhados. Ocorre que o funcionário em questão entrou com processo junto à Prefeitura objetivando receber em dinheiro as supostas horas trabalhadas.

Após análise por parte do corpo jurídico da Secretaria de Saúde, houve o INDEFERIMENTO do pleito. Entretanto, a pedido do prefeito, haverá uma nova análise do processo em questão, visando averiguar a existência de algum fato novo para a legalidade do pagamento. Após nova manifestação da Procuradoria, baseado na legalidade com a qual esta gestão sempre primou, será determinado ou não pagamento em questão.