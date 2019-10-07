Fogo destrói lavoura de café e banana em Muqui

Em Mimoso do Sul, o fogo foi registrado no bairro Serrano Crédito: Vitor Santiago / Internauta

incêndio no município de Muqui, no Sul do Estado, atingiu o assentamento de Monte Alegre, neste fim de semana. O fogo, que teria começado desde a última quinta-feira (29), chegou até uma plantação de café e banana. Umno município de, no Sul do Estado, atingiu o assentamento de Monte Alegre, neste fim de semana. O fogo, que teria começado desde a última quinta-feira (29), chegou até uma plantação de café e banana.

Segundo Luzia Ribeiros, que mora na região atingida, as chamas começaram do outro lado do terreno, mas se alastraram e os moradores precisaram fazer um aceiro, que é uma abertura na vegetação, para evitar que passassem para as propriedades.

No sábado (31), o fogo voltou a se espalhar e, no domingo (01), a população se mobilizou para controlar as chamas. Em uma propriedade, foram queimados cerca de 800 pés de café e 400 pés de banana.

Mimoso do Sul, o fogo foi registrado no bairro Serrano, neste domingo (01), e o morador Vitor Santiago informou que na manhã desta segunda-feira (02) já estava chegando em uma área de reserva florestal de um produtor rural. Na cidade vizinha, em, o fogo foi registrado no bairro Serrano, neste domingo (01), e o morador Vitor Santiago informou que na manhã desta segunda-feira (02) já estava chegando em uma área de reserva florestal de um produtor rural.