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Incêndio em vegetação

Fogo destrói lavoura de café e banana em Muqui

Em uma propriedade foram queimados cerca de 800 pés de café e 400 pés de banana

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2019 às 19:56
Em Mimoso do Sul, o fogo foi registrado no bairro Serrano Crédito: Vitor Santiago / Internauta
Um incêndio no município de Muqui, no Sul do Estado, atingiu o assentamento de Monte Alegre, neste fim de semana. O fogo, que teria começado desde a última quinta-feira (29), chegou até uma plantação de café e banana.
Segundo Luzia Ribeiros, que mora na região atingida, as chamas começaram do outro lado do terreno, mas se alastraram e os moradores precisaram fazer um aceiro, que é uma abertura na vegetação, para evitar que passassem para as propriedades.
No sábado (31), o fogo voltou a se espalhar e, no domingo (01), a população se mobilizou para controlar as chamas. Em uma propriedade, foram queimados cerca de 800 pés de café e 400 pés de banana.
Na cidade vizinha, em Mimoso do Sul, o fogo foi registrado no bairro Serrano, neste domingo (01), e o morador Vitor Santiago informou que na manhã desta segunda-feira (02) já estava chegando em uma área de reserva florestal de um produtor rural.
O Corpo de Bombeiros informou que, durante o fim de semana, atendeu incêndios em vegetação em Muqui e em Mimoso do Sul.

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