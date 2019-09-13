Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Incêndio

Fogo atinge pastagem ao lado de rodovia em Venda Nova do Imigrante

Fumaça foi vista de vários bairros do município

Publicado em 

13 set 2019 às 15:45

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 15:45

Um incêndio no bairro Tapera, às margens da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, assustou os moradores na tarde desta sexta-feira (13). Era possível ver o fogo de vários bairros da cidade. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por volta das 14h15 para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação.
O combate as chamas se estendeu até o início da noite e ainda há uma guarnição no local realizando o combate. A Defesa Civil do município deu apoio a guarnição, com carro pipa da prefeitura.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados