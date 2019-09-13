Fogo atinge pastagem ao lado de rodovia em Venda Nova do Imigrante

Um incêndio no bairro Tapera, às margens da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, assustou os moradores na tarde desta sexta-feira (13). Era possível ver o fogo de vários bairros da cidade.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por volta das 14h15 para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação.
O combate as chamas se estendeu até o início da noite e ainda há uma guarnição no local realizando o combate. A Defesa Civil do município deu apoio a guarnição, com carro pipa da prefeitura.