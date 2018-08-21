Filhote de baleia jubarte é encontrado morto em praia de Itapemirim

Uma baleia da espécie Jubarte foi encontrada morta na Praia do Gomes, em Iaoca,, no litoral Sul, na tarde desta terça-feira (21). O animal, segundo especialista, estava em estado avançado de decomposição. A carcaça deve ser enterrada.

A empresa CTA - Serviços em Meio Ambiente, que faz monitoramento de rotina da costa do Litoral Sul, fez o registro e acionou o Instituto Orca, que cuida da preservação dos mamíferos aquáticos. O órgão, organização não Governamental (ONG) coletou amostras para estudo.

Se estima que o animal tenha pouco mais de seis metros de comprimento e é um filhote de Jubarte. Não foi possível verificar o sexo e uma amostra foi coletada para estudo. Ainda não é possível saber o que aconteceu. Em geral, a maioria desses animais são filhotes ou juvenis, que não têm condição de suportar predadores e rebentação no mar. Às vezes se perdem da mãe e são dependentes, afirma o diretor do Instituto e especialista em mamíferos marinhos, Lupércio Barbosa.