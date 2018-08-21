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Meio ambiente

Filhote de baleia jubarte é encontrado morto em praia de Itapemirim

Especialista diz que animais tinha mais de seis metros; carcaça será enterrada

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 19:50
Crédito: Willian de Souza
Uma baleia da espécie Jubarte foi encontrada morta na Praia do Gomes, em Iaoca, Itapemirim, no litoral Sul, na tarde desta terça-feira (21). O animal, segundo especialista, estava em estado avançado de decomposição. A carcaça deve ser enterrada.
O morador de Piúma, Willian de Souza Neves, passava pela Rodovia do Sol quando avistou a baleia e parou para registrar. Equipes da Secretaria de Defesa Social foram acionadas até o local.
Crédito: Willian de Souza
A empresa CTA - Serviços em Meio Ambiente, que faz monitoramento de rotina da costa do Litoral Sul, fez o registro e acionou o Instituto Orca, que cuida da preservação dos mamíferos aquáticos. O órgão, organização não Governamental (ONG) coletou amostras para estudo.
Se estima que o animal tenha pouco mais de seis metros de comprimento e é um filhote de Jubarte. Não foi possível verificar o sexo e uma amostra foi coletada para estudo. Ainda não é possível saber o que aconteceu. Em geral, a maioria desses animais são filhotes ou juvenis, que não têm condição de suportar predadores e rebentação no mar. Às vezes se perdem da mãe e são dependentes, afirma o diretor do Instituto e especialista em mamíferos marinhos, Lupércio Barbosa.
Barbosa comenta ainda que é comum ver baleias nesta época do ano na costa do Estado. Elas começam a chegar aqui por volta de junho. Muitos nascem aqui e por volta de setembro, outubro, começam o processo de migração para a região sul do país, revela.
Crédito: Willian de Souza
 

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