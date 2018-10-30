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Filhote de baleia é encontrado morto em Itapemirim

O corpo do animal de aproximadamente três meses foi retirado da água por salva-vidas do balneário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 22:09

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 22:09

Um filhote de baleia foi encontrado nesta segunda-feira (29) na praia da Gamboa, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. O corpo do animal de aproximadamente três meses foi retirado da água por salva-vidas do balneário.
Filhote de Baleia, Itapemirim Crédito: Ezequiel de Souza
De acordo com o coordenador da Defesa Civil e do Serviço de Busca e Salvamento da Marinha (Salvamar), Ezequiel de Souza, a espécie do filhote não foi identificada. Ele disse ainda que está no final da temporada das baleias que passam pelo litoral capixaba, em direção a Abrolhos, na Bahia.

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