Filhote de baleia é encontrado morto em Itapemirim

Um filhote de baleia foi encontrado nesta segunda-feira (29) na praia da Gamboa, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. O corpo do animal de aproximadamente três meses foi retirado da água por salva-vidas do balneário.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil e do Serviço de Busca e Salvamento da Marinha (Salvamar), Ezequiel de Souza, a espécie do filhote não foi identificada. Ele disse ainda que está no final da temporada das baleias que passam pelo litoral capixaba, em direção a Abrolhos, na Bahia.