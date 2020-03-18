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Coronavírus

Festival de Frutos do Mar em Itapemirim é adiado

Evento seria realizado entre os dias 8 a 12 de abril e reuniria dezenas de bares e restaurantes com pratos típicos

Publicado em 18 de Março de 2020 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 18:23
Aula show durante o festival do ano passado Crédito: Assessoria de Comunicação PMI
O Festival Gastronômico de Frutos do Mar, que seria realizado durante a Semana Santa em Itaipava, Itapemirim, Litoral Sul do Estado, foi adiado por conta do risco da transmissão do coronavírus. A nova data do evento, segundo a prefeitura, ainda não foi definida, mas deve acontecer ainda este ano.
O evento seria realizado entre os dias 8 a 12 de abril e reuniria dezenas de bares e restaurantes com pratos típicos. A secretaria de Turismo, em parceria com a Agência Gastronômica de Itapemirim (AGI), decidiram adiar a festa, que todos os anos reúne milhares de pessoas. A decisão foi tomada em comum acordo com os organizadores do evento e empresas parceiras, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.

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De acordo com o secretário de Turismo, Wilson Viana, a medida é necessária visando a integridade física dos munícipes e visitantes. Ele ressaltou que a nova data está em estudo. Zelar pela saúde pública é um compromisso desta municipalidade, disse o secretário.

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