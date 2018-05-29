Festa de Corpus Christi em Castelo não terá barracas

Tapetes de Corpus Christi em Castelo Crédito: Geizy Gomes

A estrutura da Festa de Corpus Christi de Castelo, no Sul do Estado, foi reajustada por causa da greve dos caminhoneiros. A festa, celebrada pela igreja católica é considerada a terceira maior do país. A parte religiosa segue normal. As mudanças ocorrem na estrutura de barracas (que não terá) e no uso de fogos de artificio (que não serão usados por medida de segurança). A prefeitura reforça que quem adquiriu espaço para barracas terá os valores devolvidos.

A decisão de reduzir a estrutura foi tomada após uma reunião entre Ministério Público, prefeitura, Polícia Militar e comerciantes. Frei Mário Aparecido, da paróquia Nossa Senhora da Penha, garantiu que a programação religiosa segue normal.

Teremos a confecção dos tapetes a partir das 18h da quarta-feira (30) porque estavam todos programados. Na quinta-feira teremos quatro horários de missa na parte da manhã dentro da Igreja Matriz e às 16h a nossa missa campal com o nosso Bispo Diocesano também em frente à Igreja, logo em seguida teremos a procissão do Santíssimo Sacramento pelos tapetes, explicou.

A FESTA

Castelo tem a terceira maior festa de Corpus Christi do país com dois quilômetros de tapetes que são confeccionados à mão pelas comunidades da paróquia e outras entidades. Durante todo o dia acontecem missas na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, e ao final do dia, uma procissão.