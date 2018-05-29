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Reflexos da Greve

Festa de Corpus Christi em Castelo não terá barracas

Comunicado da prefeitura diz que, por conta da greve dos caminhoneiros, não há possibilidade da entrega das estrutura das barracas

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 23:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 23:49
Tapetes de Corpus Christi em Castelo Crédito: Geizy Gomes
A estrutura da Festa de Corpus Christi de Castelo, no Sul do Estado, foi reajustada por causa da greve dos caminhoneiros. A festa, celebrada pela igreja católica é considerada a terceira maior do país. A parte religiosa segue normal. As mudanças ocorrem na estrutura de barracas (que não terá)  e no uso de fogos de artificio (que não serão usados por medida de segurança). A prefeitura reforça que quem adquiriu espaço para barracas terá os valores devolvidos.
A decisão de reduzir a estrutura foi tomada após uma reunião entre Ministério Público, prefeitura, Polícia Militar e comerciantes. Frei Mário Aparecido, da paróquia Nossa Senhora da Penha,  garantiu que a programação religiosa segue normal.
Teremos a confecção dos tapetes a partir das 18h da quarta-feira (30) porque estavam todos programados. Na quinta-feira teremos quatro horários de missa na parte da manhã dentro da Igreja Matriz e às 16h a nossa missa campal com o nosso Bispo Diocesano também em frente à Igreja, logo em seguida teremos a procissão do Santíssimo Sacramento pelos tapetes, explicou.
A FESTA 
Castelo tem a terceira maior festa de Corpus Christi do país com dois quilômetros de tapetes que são confeccionados à mão pelas comunidades da paróquia e outras entidades. Durante todo o dia acontecem missas na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, e ao final do dia, uma procissão.
Este ano, o tema da festa, que está 55ª edição, será EUCARISTIA, ALIMENTO DA COMUNIDADE. Mais de três mil voluntários diretos e indiretos estão trabalhando durante meses nos preparativos da festa e na montagem dos quadros e passadeiras.

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