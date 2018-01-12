Família tem casa destruída por incêndio no interior de Alegre

Uma família passou por momentos de desespero na noite desta quinta-feira (11) após voltar da igreja, no distrito de Celina, interior de Alegre, na Região do Caparaó. A casa onde viviam, de apenas dois cômodos, foi totalmente destruída em um incêndio.

Segundo populares, o caso aconteceu por volta das 21h. Ao chegar em casa, o casal e as duas crianças se depararam com as chamas. Todos os móveis, pertences e eletrodomésticos foram perdido no incêndio.