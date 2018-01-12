Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fogo

Família tem casa destruída por incêndio no interior de Alegre

Todos os móveis, pertences e eletrodomésticos que a família tinha foram perdido no fogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 21:38

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 21:38

Uma família passou por momentos de desespero na noite desta quinta-feira (11) após voltar da igreja, no distrito de Celina, interior de Alegre, na Região do Caparaó. A casa onde viviam, de apenas dois cômodos, foi totalmente destruída em um incêndio.
Segundo populares, o caso aconteceu por volta das 21h. Ao chegar em casa, o casal e as duas crianças se depararam com as chamas. Todos os móveis, pertences e eletrodomésticos foram  perdido no incêndio.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Guaçuí esteve no local, mas o fogo já havia consumido todo o imóvel.  Os militares não souberam informar as causas do incêndio. Segundo vizinhos, a família foi abrigada na casa de parentes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados