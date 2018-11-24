Família se despede de universitária que morreu em acidente em Alegre

Depois da tragédia, a despedida de parentes e amigos das vítimas que morreram no acidente envolvendo o ônibus que transportava universitários de Muniz Freire a Alegre na noite da última quinta-feira (22). Neste sábado (24) foi enterrado o corpo de Joilma Couto Carneiro Cazzador, de 40 anos. Ela e outra estudante morreram após o ônibus tombar a caminho de Alegre.

O velório de Joilma Couto Carneiro Cazzador aconteceu na igreja Batista de Muniz Freire. Por volta das 7h, um culto foi realizado. Da igreja, o cortejo seguiu pelas ruas da cidade em direção ao cemitério para o sepultamento, que aconteceu às 8h30.

Familiares de Joilma preferiram não gravar entrevista, pois afirmaram estar ainda muito abalados. Eles disseram apenas que esperam agora a apuração das causas do acidente e que os culpados sejam punidos.

A universitária cursava psicologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (Fafia) e estava terminando o curso. Ela tinha 40 anos, era casada com um pastor da Igreja Batista e deixa uma filha de cinco anos.