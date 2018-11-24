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Luto

Família se despede de universitária que morreu em acidente em Alegre

Neste sábado (24) foi enterrado o corpo de Joilma Couto Carneiro Cazzador, de 40 anos, em Muniz freire. Ela e outra estudante morreram após o ônibus tombar a caminho de Alegre

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2018 às 17:57
Depois da tragédia, a despedida de parentes e amigos das vítimas que morreram no acidente envolvendo o ônibus que transportava universitários de Muniz Freire a Alegre na noite da última quinta-feira (22). Neste sábado (24) foi enterrado o corpo de Joilma Couto Carneiro Cazzador, de 40 anos. Ela e outra estudante morreram após o ônibus tombar a caminho de Alegre.
O velório de Joilma Couto Carneiro Cazzador aconteceu na igreja Batista de Muniz Freire. Por volta das 7h, um culto foi realizado. Da igreja, o cortejo seguiu pelas ruas da cidade em direção ao cemitério para o sepultamento, que aconteceu às 8h30.
Familiares de Joilma preferiram não gravar entrevista, pois afirmaram estar ainda muito abalados. Eles disseram apenas que esperam agora a apuração das causas do acidente e  que os culpados sejam punidos.
A universitária cursava psicologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (Fafia) e estava terminando o curso. Ela tinha 40 anos, era casada com um pastor da Igreja Batista e deixa uma filha de cinco anos.
A outra estudante que morreu no acidente, Thereza Fausta da Silva Neta, de 20 anos, foi enterrada na tarde desta sexta-feira (23), também aqui no cemitério de Muniz Freire.

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