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Visto em Cachoeiro

Família procura por parente que desapareceu no Sul do ES

Benedito Rangel, que estava desaparecido, foi encontrado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 19:16

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 19:16

Família procura por parente que desapareceu no Sul do ES Crédito: Arquivo Pessoal
Atualização: Um homem, morador de Rio Novo do Sul, na Região Sul do Estado, estava desaparecido, desde a manhã desta sábado (23), quando saiu de casa sem destino certo e não retornou. Familiares de Benedito Rangel acionaram a Polícia Civil na tarde deste domingo (24) e a noite ele retornou para casa. A família agradece a todos que ajudaram na procura.
A polícia foi informada que Benedito teria sido visto por um motorista de aplicativo próximo a um shopping em Cachoeiro de Itapemirim, por volta das 10h, de sábado (23). À noite, ele teria sido avistado bem perto da Praça de Fátima, também em Cachoeiro, por um morador em situação de rua.
Benedito mora na localidade de Santa Rita e, segundo os familiares informaram à polícia, ele faz uso de medicamentos controlados, não sabe ler e não tem aparelho de celular. Esta é a primeira vez que ele se ausenta por tanto tempo de sua residência.
A família fez contatos com várias pessoas que conhecem Benedito, mas até o momento ele não foi localizado. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato pelos telefone: (28) 99941-4711 e (28) 99884-5359.

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