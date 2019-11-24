Família procura por parente que desapareceu no Sul do ES Crédito: Arquivo Pessoal

A polícia foi informada que Benedito teria sido visto por um motorista de aplicativo próximo a um shopping em Cachoeiro de Itapemirim, por volta das 10h, de sábado (23). À noite, ele teria sido avistado bem perto da Praça de Fátima, também em Cachoeiro, por um morador em situação de rua.

Benedito mora na localidade de Santa Rita e, segundo os familiares informaram à polícia, ele faz uso de medicamentos controlados, não sabe ler e não tem aparelho de celular. Esta é a primeira vez que ele se ausenta por tanto tempo de sua residência.