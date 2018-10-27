Família de Itapemirim faz campanha para tratamento de bebê com AME

A família de Sahymon Bento Ferreira, de apenas um ano e nove meses, faz uma campanha para arrecadar recursos e conseguir R$ 3 milhões para o medicamento e o tratamento do pequeno, que foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME). A criança está há um ano e cinco meses internada em um hospital de Cachoeiro de Itapemirim.
Os pais e três irmãos do Sahymon vivem na localidade de Campo Acima, Itapemirim, Litoral Sul do Estado. A mãe, Kamila Lopes, revela que iniciou a campanha há pouco tempo e que conseguiu poucos recursos ainda.
Na época que se internou com pneumonia, ele tinha quatro meses. Isso fez com que ele sofresse uma parada cardíaca, pegou infecção hospitalar, ficou entubado e até na UTI. Os médicos acharam, pelos meses que ele tinha, que se movimentava pouco e o exame acusou a Ame tipo 1, conta a mãe.
Ainda de acordo com a mãe, Sahymon Bento Ferreira, o filho permanece internado e sem previsão de alta. Ele precisa ficar no respirador, teve que se fazer traqueostomia. Está estável graças a Deus, mas quando tiver alta, vou ter que montar uma UTI em casa e não tenho condições de comprar esses aparelhos, revela.
AJUDA
A família vende camisas no valor de R$30,00 cada. Além disso disponibiliza contas bancárias para depósitos. São elas:
Caixa Econômica Federal
Agência 0850
Operação 013
Conta poupança: 22663-0
Banco do Brasil
Agência 0518-5
Operação 51
Conta poupança: 219993-2