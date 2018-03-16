Exame descarta H1N1 em criança internada em Cachoeiro

O exame feito na criança de dois anos internada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, com suspeita de gripe H1N1 deu negativo para a doença. O laudo foi divulgado nesta sexta-feira (16) pelo Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), onde o paciente permanece internado.

Com o resultado negativo para a H1N1, agora o menino deixa o isolamento, onde estava, e vai para a unidade semi-intensiva, onde a mãe poderá acompanhar o tratamento. Ainda de acordo com o Hifa, o menino recebe medicamentos contra uma infecção respiratória grave. A equipe médica informou que ele está reagindo à medicação e apresentando leve melhora.