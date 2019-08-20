Ex-presidente da cooperativa Selita morre após infarto em Cachoeiro

Gilson foi presidente da Cooperativa de Laticínios Selita, de 1995 a 1998 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

cooperativa de laticínios Selita, Gilson Moura, de 65 anos, morreu após sofrer um infarto nesta terça-feira (20), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital do município, mas não resistiu. O ex-presidente dade laticínios, Gilson Moura, de 65 anos, morreu após sofrer um infarto nesta terça-feira (20), em, no Sul do Estado. Ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital do município, mas não resistiu.

Pecuarista, Gilson foi presidente da Cooperativa de Laticínios Selita, de 1995 a 1998. Foi também membro do MDB e atuou como secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico na última gestão do ex-prefeito de Cachoeiro, Roberto Valadão, em 2008.

O atual presidente da cooperativa Selita, João Marcos Machado, lamentou a morte de Moura. “Gilson atuou em um período conturbado para o setor e teve um trabalho expressivo, contribuindo para o crescimento da cooperativa”, mencionou Machado.

Nas redes sociais, autoridades lamentaram a morte de Gilson. O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, disse que recebeu a notícia com tristeza. “Deixamos nossas mais sinceras condolências à família, em especial a Juliana Moura e amigos por esta inestimável perda”.

Itapemirim, Thiago Peçanha Lopes, também lamentou o falecimento de Gilson Moura, pai da servidora Juliana Moura, filha do ex-presidente. Ele decretou três dias de luto oficial na cidade, acompanhado das bandeiras a meio mastro. O prefeito de, Thiago Peçanha Lopes, também lamentou o falecimento de Gilson Moura, pai da servidora Juliana Moura, filha do ex-presidente. Ele decretou três dias de luto oficial na cidade, acompanhado das bandeiras a meio mastro.