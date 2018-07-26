Ex-diretor é preso acusado de desviar R$ 200 mil de hospital no ES

Santa Casa de Iúna Crédito: Divulgação/Câmara de Iúna

Um advogado e ex-diretor de hospital foi preso na tarde desta quarta-feira (25) em Iúna, na região do Caparaó. Uma investigação apontou que Roberto Carlos Scardino Justo Marcondini e outras duas pessoas desviaram dinheiro da Santa Casa de Misericórdia do município, entre os anos de 2012 e 2016, enquanto ele era gestor. Todos já haviam sido afastados dos cargos.

O Ministério Público ajuizou uma ação contra os suspeitos pois as investigações apontaram que os denunciados se associaram durante dois anos para cometer crimes e ainda que, entre os anos de 2012 e 2016, eles teriam desviado dinheiro público e particular destinado ao hospital, em benefício próprio. Os desvio teriam acontecido 460 vezes.

De acordo com a denúncia, Roberto Carlos era gestor/provedor da Santa Casa e a denunciada atuava no setor contábil e realizava os desvios por meio de contabilidade paralela (Caixa 2). Ainda em 2014, o terceiro denunciado teria se unido à dupla ao saber de tais irregularidades e não denunciar, protegendo-os.

As apurações mostraram que os desvios aumentaram a cada ano. Somente em 2016, foram 69 operações ilegais que culminaram com o desvio de mais de R$ 57 mil. Ao todo, durante quatro anos, foi desviado R$ 200 mil. Varias testemunhas foram ouvidas pelo Ministério Público. Uma delas revelou que vendeu seis cabeças de gado para o advogado e que teria recebido com duas folhas de cheque da Santa Casa - um total de R$ 12,2 mil.

Por recomendação do Ministério Público, a Prefeitura Municipal assumiu a administração do hospital em 2017, após serem constatadas as irregularidades.

O MP solicitou a prisão dos três investigados, mas o juiz Akel de Andrade Lima decretou somente a prisão preventiva de Roberto Carlos Scardino Justo Marcondini. Na decisão, o juiz ainda determinou que os outros dois denunciados devem se apresentar mensalmente em juízo e arbitrou uma fiança de R$ 100 mil para ele. O trio ainda está proibido de frequentar a Santa Casa de Iúna.

Roberto Carlos foi detido e encaminhado para a Sala de Estado Maior em Viana.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Iúna, informa que o procedimento tramita em segredo de Justiça.

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