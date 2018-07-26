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Fraude na Saúde

Ex-diretor é preso acusado de desviar R$ 200 mil de hospital no ES

Advogado é ex diretor da unidade. Outras duas pessoas foram denunciadas

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 16:22
Santa Casa de Iúna Crédito: Divulgação/Câmara de Iúna
Um advogado e ex-diretor de hospital foi preso na tarde desta quarta-feira (25) em Iúna, na região do Caparaó. Uma investigação apontou que Roberto Carlos Scardino Justo Marcondini e outras duas pessoas desviaram dinheiro da Santa Casa de Misericórdia do município, entre os anos de 2012 e 2016, enquanto ele era gestor. Todos já haviam sido afastados dos cargos.
O Ministério Público ajuizou uma ação contra os suspeitos pois as investigações apontaram que os denunciados se associaram durante dois anos para cometer crimes e ainda que, entre os anos de 2012 e 2016, eles teriam desviado dinheiro público e particular destinado ao hospital, em benefício próprio. Os desvio teriam acontecido 460 vezes.
De acordo com a denúncia, Roberto Carlos era gestor/provedor da Santa Casa e a denunciada atuava no setor contábil e realizava os desvios por meio de contabilidade paralela (Caixa 2). Ainda em 2014, o terceiro denunciado teria se unido à dupla ao saber de tais irregularidades e não denunciar, protegendo-os.
As apurações mostraram que os desvios aumentaram a cada ano. Somente em 2016, foram 69 operações ilegais que culminaram com o desvio de mais de R$ 57 mil. Ao todo, durante quatro anos, foi desviado R$ 200 mil. Varias testemunhas foram ouvidas pelo Ministério Público. Uma delas revelou que vendeu seis cabeças de gado para o advogado e que teria recebido com duas folhas de cheque da Santa Casa - um total de R$ 12,2 mil.
Por recomendação do Ministério Público, a Prefeitura Municipal assumiu a administração do hospital em 2017, após serem constatadas as irregularidades.
O MP solicitou a prisão dos três investigados, mas o juiz Akel de Andrade Lima decretou somente a prisão preventiva de Roberto Carlos Scardino Justo Marcondini. Na decisão, o juiz ainda determinou que os outros dois denunciados devem se apresentar mensalmente em juízo e arbitrou uma fiança de R$ 100 mil para ele. O trio ainda está proibido de frequentar a Santa Casa de Iúna.
Roberto Carlos foi detido e encaminhado para a Sala de Estado Maior em Viana.
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Iúna, informa que o procedimento tramita em segredo de Justiça.
DEFESA
O advogado Roberto Carlos Scardino Justo Marcondini e outros dois denunciados são representados pelo advogado André Miranda Viçosa. Ele disse por telefone que a defesa dos três não é conflitante, pois eles se declaram inocentes diante dos fatos alegados pelo Ministério Público. Dentro de 10 dias vai apresentar s defesa de cada um.

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