Estudantes estão há três meses sem transporte escolar em Ibatiba

Alunos estão sem transporte escolar em Ibatiba Crédito: Arquivo - GZ

Estudantes que moram na sede de Ibatiba, na região do Caparaó, estão há pelo menos três meses sem estudar por causa da falta de transporte escolar. Os pais garantem que, de casa até na escola, são mais de três quilômetros e as crianças precisam ir a pé, mas elas não aguentam.

A dona de casa Fátima Silva Serrano, 47 anos, contou que os seus netos moram no bairro Ipê e estudam na Escola Marlene Rodrigues Avila, localizada no bairro Floresta, cerca de 3,5 km de distância.

Minha filha tem quatro filhos, de três meses, três anos, seis e sete anos. Como na cidade não tem vans que fazem o transporte escolar pago, eles estão sem ir para a escola, porque eles não aguentam andar uma distância dessas, disse.

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Ibatiba informou que um novo Processo Licitatório para contratar os serviços e as empresas referentes a este serviço está em fase de apresentação de documentos para posteriormente assinar os contratos e regularizar a situação. A prefeitura finalizou pedindo compreensão garantindo que, respeitando os prazos legais, o problema será resolvido o mais breve possível.