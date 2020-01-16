Escuna é flagrada passando perto de banhistas em Iriri, Anchieta

Um flagrante de irregularidade foi registrado por banhistas em Iriri, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo e revoltou quem estava na praia da Costa Azul, no balneário, que é um dos mais frequentados durante a alta temporada.
No vídeo divulgado em redes sociais, é possível ver uma escuna bem perto da areia da praia e a preocupação é que algum acidente pode acontecer com os banhistas que frequentam o local. O internauta de A Gazeta que prefere não se identificar, disse que é muito comum se deparar com esta cena na praia.
Segundo a Marinha do Brasil, o proprietário da escuna será notificado porque ele não poderia passar tão perto das pessoas e a pena para esta infração é de até R$ 3.200,00, com apreensão da embarcação e suspensão da habilitação.