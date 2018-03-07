Escorpiões assustam moradores do interior de Cachoeiro

Uma moradora acordou com um escorpião andando no seu rosto Crédito: TV Gazeta Sul

O aparecimento de escorpiões tem preocupado moradores do distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os insetos estão aparecendo nos quintais e até dentro das casas. A prefeitura chegou a colocar veneno no local, mas os escorpiões continuaram aparecendo.

A situação piorou nos últimos dois dois meses e meio, segundo relatos de moradores. O pai da técnica de enfermagem Juliana Menezes conseguiu juntar mais de 30 escorpiões durante este período. A gente procurou o centro de zoonoses e eles jogaram medicamento. No mesmo dia veio a chuva e eu acredito que a medicação foi embora. O funcionário disse que duplicou a dose do medicamento, mas a gente não sabe mais o que fazer, contou.

A costureira Maria de Lourdes contou que os bichos continuaram aparecendo e tirando o sono da família. O meu esposo falou que achou um quando estava eu e meu neto deitados. Foi um susto danado, disse.

Os moradores de algumas casas capinaram o mato do quintal, mas em alguns locais é possível encontrar entulho como garrafas, pedaços de madeira, pedras e vergalhões: um ambiente propício para os escorpiões se reproduzirem.

Eu já encontrei mais de 30 escorpiões. Um dia, o pedreiro foi quebrar a parede encontrou um filhote. Tinha em cima do saco de cimento, no terreiro. Um escorpião já andou no meu rosto, contou a garçonete Leide Rolly.

A aposentada Nair Ribeiro de 84 anos não escapou. Foi picada no pé e precisou correr para o hospital. Doeu. Foi uma fisgada igual uma agulha, disse.

OUTRO LADO

Por meio de nota, a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que a equipe da Vigilância Ambiental esteve no distrito de Itaoca no início de fevereiro. Na época, foi aplicado um veneno para conter os escorpiões. Além disso, foi feito um trabalho de orientação junto aos moradores e acompanhamento da área. A unidade de vigilância em zoonoses pede a colaboração da população.

Uma equipe da vigilância ambiental deve retornar ainda esta semana à comunidade para realizar um novo trabalho de combate aos escorpiões.





O município orienta que os moradores adotem as seguintes medidas para evitar a proliferação de escorpiões:

- manter limpos quintais, jardins, sótãos, garagens e depósitos, evitando acúmulo de folhas secas, lixo e demais materiais como entulho, telhas, tijolos, madeiras e lenha;

- ao manusear materiais de construção, usar luvas de raspa de couro e calçados;

- rebocar paredes e muros que apresentem vãos e frestas;

- vedar soleiras de portas com rolos de areia;

- usar telas em ralos do chão, pias ou tanques;

- acondicionar o lixo em recipientes fechados para evitar baratas e outros insetos que servem de alimento aos escorpiões;

- realizar roçagem de terrenos;

- manter berços e camas afastados das paredes;