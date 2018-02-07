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Chuva no ES

Escadaria desmorona e derruba poste e muro em Cachoeiro

Parte da escadaria já havia desabado durante as chuvas de novembro de 2016
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 19:28

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 19:28

Deslizamento derruba poste e muro em Cachoeiro Crédito: Reprodução
O desmoronamento da escadaria José Frauches da Silva, em Cachoeiro de Itapemirim, provocou a queda de um poste e de um muro no bairro Aquidaban, na madrugada desta quarta-feira (7). O desmoronamento foi provocado pelas chuvas que atingem o Estado há uma semana. 
Segundo o morador Marcelo Junior Pereira, parte da escadaria já havia cedido durante as chuvas de novembro de 2016. A nova queda aconteceu por vota das 2 horas e assustou os moradores. Não ficamos sem energia pois neste poste não passava mais energia elétrica, só internet e telefone. Mas, como ele ainda está ligado a outros postes, corre o risco de puxar os outros, contou. A via ligava a Rua Alziro Viana à Rua Vicente Campos, na parte superior do bairro.
Em nota, a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que a secretaria de Obras iniciou a elaboração de um projeto de construção da escadaria. No entanto, houve a necessidade de paralisá-lo, pois foi constatada a necessidade de realização de um serviço de drenagem na escadaria.
Para evitar o avanço do desmoronamento, a Secretaria de Obras vai enviar uma equipe técnica ao local para fazer um levantamento da área e programar os trabalhos a serem executados de imediato. Já a Defesa Civil informou que vai mandar uma equipe nesta quinta-feira (07) para fazer uma análise da situação do imóvel que faz divisa com o muro.

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