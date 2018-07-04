Erosão avança e preocupa moradores e comerciantes em Marataízes

Erosão em Lagoa Funda, Marataízes Crédito: Andrade Ribeiro/Tv Gazeta Sul

Os moradores e comerciantes do bairro Lagoa Funda, em Marataízes, no Litoral Sul, ficam cada dia mais preocupados com a destruição que avanço do mar causa no local há anos. Algumas obras paliativas de contenção chegaram a ser feitas na orla, mas não resolveram o problema. Os moradores pedem uma solução definitiva.

Em abril deste ano a prefeitura havia anunciado que estava buscando recursos financeiros, mas o Governo Federal já disse que pra esse ano não tem verba. Há algum tempo que os moradores do bairro só conseguem admirar o mar, já que o acesso à praia não existe mais. No passado, tudo era muito diferente, como lembra o aposentado Adilson Altoé.

Quando eu cheguei aqui tinha uma fileira de quiosques até ali no final. Aqui tinha mais ou menos uns 20 metros e faixa de areia para a gente ficar no verão, deitar, era muito bom, lamentou.

A aposentada Maria Fontes se mudou em janeiro deste ano para Lagoa Funda, em busca de qualidade de vida, mas até agora, só teve mesmo dor de cabeça. Cheguei e está desse jeito, não tem descida para ir para o mar e as crianças ficam com medo, disse.

Nos últimos anos, o mar avançou e aos poucos foi destruindo tudo o que havia pela frente. O resultado da erosão assusta. Em outubro de 2016, a prefeitura começou a realizar uma contenção no local, mas a obra foi paralisada pelo Tribunal de Contas do Estado, que encontrou irregularidades no procedimento adotado pela prefeitura, entre elas a falta de projeto básico e escolha inadequada para realizar a obra.

No início de fevereiro deste ano, os moradores fizeram um protesto em busca de melhorias no local. Em abril a prefeitura deveria enviar para o Governo Federal um projeto formalizado para o Ministério da Integração e assim tentar verba para a realização de obras, mas a ajuda esperada, não veio.

Nós como moradores estamos pedindo pelo menos um paliativo pra gente poder usar a praia, porque a praia não pode ficar assim. Nós não temos acesso, finalizou a aposentada Arlene de Fátima Viana.

Por meio de nota a Prefeitura de Marataízes informou que vai estudar esses pontos pra tomar as providências até o verão.

Mais erosão

Em Anchieta de contenção está em fase de licitação Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

A praia de Castelhanos em Anchieta, no Litoral Sul é mais uma da região que está sendo destruída pela força do mar. A prefeitura de Anchieta abriu licitação para a realização de três obras com um investimento de R$ 3,5 milhões.