Equipamentos de som são apreendidos em Piúma

O plantão de fiscalização da prefeitura de Piúma, no Litoral Sul do Estado, terminou na madrugada deste domingo (31) com a apreensão de diversos equipamentos de som portáteis e em carros. Para retirar os aparelhos, os donos terão que pagar multa de R$ 1.460. Ao todo, 13 autos de apreensão foram emitidos na operação, que tem o apoio da Polícia Militar.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Raniery Miranda, a fiscalização será intensa. Trabalhamos até as 5 h da manhã. Os equipamentos aprendidos foram levados para a secretaria de Meio Ambiente e os donos poderão pegá-los, se tiverem interesse, na terça-feira (02). Para isso, deverão pagar multa de R$ 1.460, afirmou.

O secretário lembra que os proprietários de carro de som automotivo, em casos de descumprimento da lei, poderão responder pelo crime de contravenção penal e esses veículos correrão o risco de serem apreendidos.

No balneário, para denunciar, basta ligar para a Polícia Militar, 190, ou ainda para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), através do número (28) 3520-4797, durante a semana.

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