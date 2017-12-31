Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Som alto

Equipamentos de som são apreendidos em Piúma

Para retirar os aparelhos, donos terão que pagar multa de quase R$ 1,5 mil

Publicado em 31 de Dezembro de 2017 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2017 às 17:55
O plantão de fiscalização da prefeitura de Piúma, no Litoral Sul do Estado, terminou na madrugada deste domingo (31) com a apreensão de diversos equipamentos de som portáteis e em carros. Para retirar os aparelhos, os donos terão que pagar multa de R$ 1.460. Ao todo, 13 autos de apreensão foram emitidos na operação, que tem o apoio da Polícia Militar.
De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Raniery Miranda, a fiscalização será intensa. Trabalhamos até as 5 h da manhã. Os equipamentos aprendidos foram levados para a secretaria de Meio Ambiente e os donos poderão pegá-los, se tiverem interesse, na terça-feira (02). Para isso, deverão pagar multa de R$ 1.460, afirmou.
O secretário lembra que os proprietários de carro de som automotivo, em casos de descumprimento da lei, poderão responder pelo crime de contravenção penal e esses veículos correrão o risco de serem apreendidos.
No balneário, para denunciar, basta ligar para a Polícia Militar, 190, ou ainda para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), através do número (28) 3520-4797, durante a semana.
Litoral Sul
Segundo a Polícia Militar houve, até o momento, registro também de duas reclamações neste domingo (31), uma em Marataízes e Anchieta. Em ambos os casos, segundo os militares, não houve apreensão de equipamentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Editais e Avisos - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados