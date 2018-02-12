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Acidente

Encontrado corpo de pescador desaparecido em Itapemirim

Pescador e amigo estavam em pequena embarcação no Rio Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 21:24

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 21:24

Foi encontrado na manhã deste domingo (11) o corpo do pescador desaparecido Júlio César Wingler, de 37 anos, que sumiu durante uma pescaria no Rio Itapemirim, na última sexta-feira (9). O corpo foi visto boiando no rio por populares, que acionaram a Polícia Militar.
Júlio e um amigo estavam pescando no rio, na altura da localidade de Paineiras, quando a embarcação virou, afundando em seguida.  O acidente ocorreu por volta de 21 horas.
 
O pescador sobrevivente contou à equipe de busca que a correnteza estava muito forte e que o barco virou de repente. Ele conseguiu nadar, mas o companheiro foi se afastando, até desaparecer. Júlio era morador de Marataízes.
No sábado (10),mergulhadores do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município realizaram varreduras no local, mas não encontraram o pescador.

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