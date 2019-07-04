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Sinalização de meio-fio

Empresa de sinalização "pinta" cavalo morto às margens de rodovia no ES

Já tem quase um mês que o animal está no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2019 às 07:38

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 07:38

Uma imagem inusitada chamou a atenção de quem passou pela rodovia ES-387, no trecho entre Celina e Cachoeira da Fumaça, no município de Alegre, no Sul do Estado. Um cavalo morto, que estava às margens da rodovia, foi pintado junto com o meio-fio.
Segundo o comerciante José Luiz, que passou e registrou as imagens nesta quarta-feira (03), já tem quase um mês que a carcaça do animal está no local.
O Departamento de Estradas e Rodagens DER-ES, responsável pela via, informou que o animal foi retirado nesta terça-feira (03) e que o serviço de pintura das faixas é realizado por uma empresa terceirizada, que será notificada pelo órgão.
 

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