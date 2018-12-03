Embarcação de pesca de Itapemirim naufraga no Rio de Janeiro

Embarcação não foi mais localizada, segundo proprietário Crédito: Rádio Costeira Itaoca Rádio

Uma embarcação pesqueira de Itaipava, Itapemirim , no Litoral Sul do Estado, naufragou com cinco tripulantes na região da Bacia de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, na última sexta-feira (31). Segundo o dono da embarcação Viana I, o socorro chegou rápido e nenhum dos ocupantes ficou ferido.

De acordo com o proprietário, Jorge Fernandes Freiras, de 66 anos, o acidente aconteceu por volta das 11h, próximo à plataforma P-51, a cerca de 130 milhas da costa capixaba. Os tripulantes, todos de Itaipava, estavam há dois dias em alto-mar para a pesca de atum e dourado.

Tripulantes foram resgatados por rebocador logo após acidente Crédito: Rádio Costeira Itaoca Rádio

Ainda não sabemos as causas do acidente. Eles disseram que ficaram pouco tempo na água, o resgate veio logo. Por sorte, ninguém ficou ferido. Foram resgatados para Macaé à tarde, fizeram exames médicos, receberam assistência social, falaram com a Capitania dos Portos e chegaram em Itapemirim no sábado, contou o dono.