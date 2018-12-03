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Acidente

Embarcação de pesca de Itapemirim naufraga no Rio de Janeiro

Naufrágio aconteceu a cerca de 130 milhas da costa capixaba. Todos os cinco tripulantes foram resgatados sem ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 20:24

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 20:24

Embarcação não foi mais localizada, segundo proprietário Crédito: Rádio Costeira Itaoca Rádio
Uma embarcação pesqueira de Itaipava, Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, naufragou com cinco tripulantes na região da Bacia de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, na última sexta-feira (31). Segundo o dono da embarcação Viana I, o socorro chegou rápido e nenhum dos ocupantes ficou ferido.
De acordo com o proprietário, Jorge Fernandes Freiras, de 66 anos, o acidente aconteceu por volta das 11h, próximo à plataforma P-51, a cerca de 130 milhas da costa capixaba. Os tripulantes, todos de Itaipava, estavam há dois dias em alto-mar para a pesca de atum e dourado. 
Tripulantes foram resgatados por rebocador logo após acidente Crédito: Rádio Costeira Itaoca Rádio
Ainda não sabemos as causas do acidente. Eles disseram que ficaram pouco tempo na água, o resgate veio logo. Por sorte, ninguém ficou ferido. Foram resgatados para Macaé à tarde, fizeram exames médicos, receberam assistência social, falaram com a Capitania dos Portos e chegaram em Itapemirim no sábado, contou o dono.
A tripulação foi resgatada pelo rebocador Seven Waves, que estava trabalhando nas proximidades. A embarcação, revela Freitas, não foi mais localizada.

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