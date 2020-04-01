Duas pessoas morrem em acidente na ES 375 em Piúma

Um acidente entre dois veículos de passeio deixou duas pessoas mortas na manhã desta quarta-feira (01), em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. A colisão aconteceu na ES 375, a Rodovia Jorge Felix, que liga o município até a BR 101 Sul.
De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 10h da manhã e, além dos dois óbitos confirmados no local, uma terceira pessoa, que estava em um dos veículos, ficou presa às ferragens e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
As duas que pessoas que morreram estavam cada uma em um veículo. A perícia da Polícia Civil foi acionada.