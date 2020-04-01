Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Duas pessoas morrem em acidente na ES 375 em Piúma

Uma terceira vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros presa às ferragens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 13:52

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 13:52

Um acidente entre dois veículos de passeio deixou duas pessoas mortas na manhã desta quarta-feira (01), em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. A colisão aconteceu na ES 375, a Rodovia Jorge Felix, que liga o município até a BR 101 Sul.
Acidente deixa duas pessoas mortas em Piúma
Acidente deixa duas pessoas mortas em Piúma Crédito: Internauta
De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 10h da manhã e, além dos dois óbitos confirmados no local, uma terceira pessoa, que estava em um dos veículos, ficou presa às ferragens e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
As duas que pessoas que morreram estavam cada uma em um veículo. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Acidente deixa duas pessoas mortas em Piúma Crédito: Internauta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados