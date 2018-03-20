Duas pessoas ficam feridas após carro cair em ribanceira em Mimoso

Duas pessoas ficaram feridas após o veículo em que estavam cair em uma ribanceira em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na manhã desta terça-feira (20). As vítimas, que ficaram presas às ferragens, foram socorridas e levadas para o hospital.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 8h30 em uma estrada que dá acesso à localidade de Santo Antônio. O Fiat Uno, onde as vítimas estavam, teria encostado na traseira de uma caminhonete e, em seguida, caiu na ribanceira após perder o controle do veículo dentro de um córrego.