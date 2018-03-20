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Acidente

Duas pessoas ficam feridas após carro cair em ribanceira em Mimoso

As vítimas foram levadas para o hospital da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 14:24

Publicado em 20 de Março de 2018 às 14:24

Duas pessoas ficaram feridas após o veículo em que estavam cair em uma ribanceira em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na manhã desta terça-feira (20). As vítimas, que ficaram presas às ferragens, foram socorridas e levadas para o hospital.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 8h30 em uma estrada que dá acesso à localidade de Santo Antônio. O Fiat Uno, onde as vítimas estavam, teria encostado na traseira de uma caminhonete e, em seguida, caiu na ribanceira após perder o controle do veículo dentro de um córrego.
A carro ficou com a parte da frente toda destruída. Os passageiros foram socorridos por uma ambulância e levados para o Hospital Apóstolo Pedro.

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