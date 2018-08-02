Duas pessoas feridas após acidentes em avenida de Cachoeiro

Acidente no bairro Nova Brasília Crédito: Internauta - Diego Silva

Duas pessoas ficaram feridas após dois acidentes na Avenida Aristides Campos, em Cachoeiro, na madrugada desta quinta-feira (02). As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com a Polícia Militar, o primeiro acidente foi por volta de 0h15 entre um carro e um caminhão na altura do bairro Nova Brasília. Quando a equipe chegou ao local, havia uma mulher no veículo de passeio sendo assistida por populares enquanto aguardava o socorro do Corpo de Bombeiros. Ninguém soube informar o que havia acontecido. Tanto o condutor do carro, quanto do caminhão, não foram localizados.