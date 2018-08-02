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Sul do ES

Duas pessoas feridas após acidentes em avenida de Cachoeiro

As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 15:06
Acidente no bairro Nova Brasília Crédito: Internauta - Diego Silva
Duas pessoas ficaram feridas após dois acidentes na Avenida Aristides Campos, em Cachoeiro, na madrugada desta quinta-feira (02). As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia.
De acordo com a Polícia Militar, o primeiro acidente foi por volta de 0h15 entre um carro e um caminhão na altura do bairro Nova Brasília. Quando a equipe chegou ao local, havia uma mulher no veículo de passeio sendo assistida por populares enquanto aguardava o socorro do Corpo de Bombeiros. Ninguém soube informar o que havia acontecido. Tanto o condutor do carro, quanto do caminhão, não foram localizados.
Já o segundo acidente foi na altura do bairro campo Leopoldina. A vítima estava em um Gol quando foi atingida por outro veículo que seguia no sentido contrário. O condutor do Gol foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa. Ele recebeu atendimento e passa bem.

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