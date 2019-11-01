Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Drogas vindas do Rio são apreendidas em São José do Calçado no ES
Mais de 4 mil unidades

Drogas vindas do Rio são apreendidas em São José do Calçado no ES

Além da apreensão de mais de 3,5 kg de entorpecentes, entre crack e maconha, três adultos foram detidos e um adolescente apreendido em uma residência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 12:38

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 12:38

Drogas vindas do RJ são apreendidas em São José do Calçado Crédito: Polícia Militar
Uma grande quantidade de drogas foi apreendida e três adultos foram detidos, nesta quarta-feira (30), em São José do Calçado, na Região Sul do Estado. Além deles, um adolescente foi apreendido. A ação foi realizada pela Polícia Militar após uma denúncia anônima.
Segundo os militares, uma pessoa informou que, durante a madrugada, um veículo de aplicativo faria a entrega de drogas no bairro Astolpho Virgilio e que o material estaria escondido dentro de um pneu.
Durante o patrulhamento, o carro foi localizado e o motorista, morador de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, confessou que trouxe as drogas do Jacarezinho, também no Rio de Janeiro, e que o seu serviço era apenas trazer a carga.
Ao verificar o veículo, foi constatado que estava sem o estepe, e que o mesmo teria sido usado para esconder a droga já entregue a uma mulher. Na residência da suspeita, a polícia contou que, ao perceber a chegada dos militares, ela jogou uma sacola nos fundos da residência e também foi visto um homem pular a janela para fugir.

Drogas vindas do RJ são apreendidas em São José do Calçado

Na sacola foram encontrados alguns entorpecentes prontos para serem comercializados e dentro da residência a polícia localizou o estepe do veículo debaixo de uma cama, além de onze aparelhos celulares e embalagens de chup-chup, que eram utilizadas para separar as drogas para venda.
No total foram apreendidos 3.039 unidades de crack, 1.224 unidades de maconha prontas para comércio e um tablete de maconha, que, no total, somam mais de 3,5 kg de drogas. Os militares informaram que duas mulheres e um adolescente que estavam na casa, junto com o condutor do veículo foram detidos e enviados para a delegacia de polícia do município.

Veja Também

Cão policial ajuda a encontrar drogas escondidas em Cachoeiro

Operação caça traficantes no Sul do Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados