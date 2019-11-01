Drogas vindas do Rio são apreendidas em São José do Calçado no ES

Drogas vindas do RJ são apreendidas em São José do Calçado Crédito: Polícia Militar

Segundo os militares, uma pessoa informou que, durante a madrugada, um veículo de aplicativo faria a entrega de drogas no bairro Astolpho Virgilio e que o material estaria escondido dentro de um pneu.

Durante o patrulhamento, o carro foi localizado e o motorista, morador de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, confessou que trouxe as drogas do Jacarezinho, também no Rio de Janeiro, e que o seu serviço era apenas trazer a carga.

Ao verificar o veículo, foi constatado que estava sem o estepe, e que o mesmo teria sido usado para esconder a droga já entregue a uma mulher. Na residência da suspeita, a polícia contou que, ao perceber a chegada dos militares, ela jogou uma sacola nos fundos da residência e também foi visto um homem pular a janela para fugir.

Drogas vindas do RJ são apreendidas em São José do Calçado

Na sacola foram encontrados alguns entorpecentes prontos para serem comercializados e dentro da residência a polícia localizou o estepe do veículo debaixo de uma cama, além de onze aparelhos celulares e embalagens de chup-chup, que eram utilizadas para separar as drogas para venda.