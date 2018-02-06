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Rio subiu 7,72m

Doze famílias saem de casa após chuvas em Ibitirama

O rio que corta a cidade subiu quase oito metros e, com isso, além de casas e ruas serem alagadas, a parede de uma casa caiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 13:07

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 13:07

Doze famílias foram obrigadas a sair de casa após ter o imóvel invadido pela água em decorrência das fortes chuvas dos últimos dias em Ibitirama, na região do Caparaó. O rio que corta a cidade subiu quase oito metros e, com isso, além de casas e ruas serem alagadas, a parede de uma casa caiu.
De acordo com a Defesa Civil, os locais mais afetados ficam no Centro da cidade. Sete famílias estão desabrigadas e outras cinco tiveram de 80 a 90 % dos bens perdidos. Essas famílias estão em volta de suas casas, por enquanto, mas estamos procurando meios para ver o que eles precisam e algum lugar para ficar. O rio subiu 7,72 metros, mas escoa rápido aqui, explicou o coordenador Javan de Oliveira.
Javan disse que a estrada que liga o município a São José do Caparaó e outras vias vicinais estão interditadas, pois estão alagadas.
Em outras cidades do Caparaó também foram registrados transtornos. Em Iúna, uma rua desmoronou no bairro Quilombo. Na comunidade de Santa Clara, o nível do Rio subiu e alagou pastos, estradas, pontes e a água chegou a invadir uma escola. Os moradores contaram que estão ilhados. A Defesa Civil vai monitorar a região.
QUEDA DE BARREIRA
Uma pequena barreira caiu na estrada que liga Dores do Rio Preto a Divino São Lourenço, mas o transito segue normal na região.
Doze famílias saem de casa após chuvas em Ibitirama

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