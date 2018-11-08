Dono de serraria é autuado após fiscalização no Caparaó

O proprietário de uma serraria foi autuado após descartar grande quantidade de pó de serra de forma irregular na localidade no distrito de Pedra Roxa, em Ibitirama , na região do Caparaó na tarde desta quarta-feira (07). A serraria estava legalizada, no entanto, o material deveria ficar armazenado.

A ação da Polícia Militar Ambiental ocorreu após denúncia anônima. Ao chegar no local, os militares encontraram o pó de serra depositado e espalhado sem nenhuma cobertura, degradando uma área de 100m². De acordo com as leis ambientais, o material deve ficar armazenado em local coberto e fechado.

Por se tratar de crime ambiental previsto no art. 60 da lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), foi lavrado um Boletim Unificado e encaminhado ao judiciário do município de Ibitirama para que sejam tomadas as devidas providências e a área danificada foi paralisada.

MAIS FISCALIZAÇÃO

Ainda em Ibitirama, após denúncia anônima, a Polícia Militar Ambiental constatou o desmatamento em uma propriedade. Um produtor rural foi autuado.

Após uma varredura na área, a polícia descobriu que 15 árvores nativas haviam sido cortadas. No local, havia também vestígio de fogo em dois pontos, onde foi queimado material lenhoso e em outros dois pontos, os troncos das árvores cortadas estavam cobertos com folhas secas e plásticos, na tentativa de escondê-los.

Foi lavrado um Boletim Unificado que será encaminhado ao judiciário do município. Impedir regeneração de vegetação nativa é crime previsto no art. 48 da lei Federal 9.605/98, com pena de detenção de seis meses a um ano e multa.