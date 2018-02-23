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Motorista fugiu

Dois jovens morrem após terem motos atingidas por carro em Cachoeiro

O motorista do veículo envolvido no acidente fugiu e não foi localizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 16:08

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 16:08

Dois jovens morreram e outros dois ficaram feridos após um veículo bater nas motocicletas onde eles estavam na Rodovia ES 489, próximo à entrada da localidade de Córrego do Óleo, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, na noite desta quinta-feira (22). A Rodovia liga Cachoeiro a Atílio Vivácqua.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 22h. Os sobreviventes contaram que seguiam pela rodovia, no sentido Atílio Vivácqua, em duas motocicletas, quando, ao passar em uma reta, foram atingidos por um veículo com os faróis apagados.
Álvaro Ferreira Correia, 17 anos, era o carona da motocicleta Honda CB 300R, e Diogo Guarnier Ribeiro, de 24 anos, conduzia a motocicleta Honda C100 Biz. Eles morreram no local do acidente. As outras duas vítimas foram socorridas pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levadas para a Santa Casa de Misericórdia.
O condutor da Honda CB 300R recebeu alta, já o carona da C100 Biz continua internado. O condutor do veículo que atingiu as motos fugiu do local do acidente sem prestar socorro para as vítimas. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.
 

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