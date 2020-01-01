Dois homens são esfaqueados após virada do ano em Guaçuí

A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta quarta-feira (01) para verificar a situação de homens que estavam caídos no chão, logo após a virada do ano, no Centro de Guaçuí, na região do Caparaó. No local, os militares confirmaram que os dois foram vítimas de golpes de facas.
Segundo a polícia, eles têm 16 e 22 anos e foram esfaqueados na região do peito. Os jovens estavam bem próximos a uma semáforo e foram socorridos para o Pronto Socorro de Guaçuí. Populares que estavam no local disseram à polícia que o suspeito de ter agredido os dois seria um rapaz alto, magro, com o cabelo pintado de amarelo, morador do bairro São Miguel, no mesmo município.
Disseram também que o motivo da agressão seria uma briga entre os envolvidos. A Polícia informou que fez buscas na região, inclusive no bairro São Miguel, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Alegre.
O adolescente de 16 anos recebeu alta ainda pela manhã desta quarta-feira (01); já o homem de 22 anos precisou passar uma cirurgia e segue internado na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. A informação do hospital é de que ele passa bem.