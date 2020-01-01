Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Suspeito não foi localizado

Dois homens são esfaqueados após virada do ano em Guaçuí

Segundo a Polícia Militar, as duas vítimas foram esfaqueadas na região do peito após uma briga com o suspeito de cometer o crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 14:31

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 14:31

Viatura da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar
A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta quarta-feira (01) para verificar a situação de homens que estavam caídos no chão, logo após a virada do ano, no Centro de Guaçuí, na região do Caparaó. No local, os militares confirmaram que os dois foram vítimas de golpes de facas.
Segundo a polícia, eles têm 16 e 22 anos e foram esfaqueados na região do peito. Os jovens estavam bem próximos a uma semáforo e foram socorridos para o Pronto Socorro de Guaçuí. Populares que estavam no local disseram à polícia que o suspeito de ter agredido os dois seria um rapaz alto, magro, com o cabelo pintado de amarelo, morador do bairro São Miguel, no mesmo município.

Veja Também

Carro capota e pega fogo em rodovia de Mimoso do Sul

Acidente na BR 101, em Itapemirim, deixa três pessoas feridas

Suspeito é baleado em confronto com a PM em bairro de Cachoeiro

Disseram também que o motivo da agressão seria uma briga entre os envolvidos. A Polícia informou que fez buscas na região, inclusive no bairro São Miguel, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Alegre.
O adolescente de 16 anos recebeu alta ainda pela manhã desta quarta-feira (01); já o homem de 22 anos precisou passar uma cirurgia e segue internado na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. A informação do hospital é de que ele passa bem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Festival Agita reúne shows de bandas capixabas, gastronomia e atrações infantis.
Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca
Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados