Disque-droga em Venda Nova aceitava cartão de crédito e débito

As prisões foram realizadas pelos policiais civis do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) Regional de Venda Nova do Imigrante após investigações a partir de uma denuncia anônima.

No momento da abordagem, a mulher jogou diversos papelotes de cocaína pelo vaso sanitário, porém, parte do material, dinheiro, celulares e a máquina de cartão de crédito foram apreendidos. Washinton Gonçalves Dutra foi autuado por tráfico e associação ao tráfico, bem como por corrupção de menor. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A mulher foi apreendida e foi lavrado um boletim circuncidado por tráfico e associação. A menina voltou para casa na companhia de um responsável.