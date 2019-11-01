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Casal detido

Disque-droga em Venda Nova aceitava cartão de crédito e débito

O casal, segundo a Polícia Civil, já era investigado por 'disque entrega de drogas' e o pagamento do produto podia ser feito por meio do cartão de crédito e débito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 18:39

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 18:39

Dinheiro, celulares e a máquina de cartão de crédito foram apreendidos Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma adolescente 17 anos foi aprendida e um jovem de 25 anos foi preso em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana, na manhã desta sexta-feira (01). O casal, segundo a Polícia Civil, já era investigado por "disque entrega de drogas" e o pagamento do produto podia ser feito por meio de cartão de crédito e débito.
Dinheiro, celulares e a máquina de cartão de crédito foram apreendidos Crédito: Divulgação/Polícia Civil
As prisões foram realizadas pelos policiais civis do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) Regional de Venda Nova do Imigrante após investigações a partir de uma denuncia anônima.
No momento da abordagem, a mulher jogou diversos papelotes de cocaína pelo vaso sanitário, porém, parte do material, dinheiro, celulares e a máquina de cartão de crédito foram apreendidos. Washinton Gonçalves Dutra foi autuado por tráfico e associação ao tráfico, bem como por corrupção de menor. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A mulher foi apreendida e foi lavrado um boletim circuncidado por tráfico e associação. A menina voltou para casa na companhia de um responsável.

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