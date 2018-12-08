Deslizamento de terra destrói muro e varanda de casa em Guaçuí

Um deslizamento de terra atingiu uma casa e assustou o morador no bairro Santa Cecília, em Guaçuí, Região do Caparaó, na manhã deste sábado (08). O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município foram acionados. Ninguém ficou ferido.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o deslizamento aconteceu na Rua José Raphael Lamas, por volta das 8h. Um muro lateral da residência ficou destruído e a varanda totalmente danificada.
O coordenador da Defesa Civil, Joilson Wagner da Costa, disse que a situação já foi controlada e a limpeza foi realizada pelo morador. Durante o período da noite o acumulado de chuva foi de 74 milímetros, segundo o coordenador.