Deslizamento de terra destrói muro e varanda de casa em Guaçuí

Deslizamento de terra em Guaçuí Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um deslizamento de terra atingiu uma casa e assustou o morador no bairro Santa Cecília, em Guaçuí, Região do Caparaó, na manhã deste sábado (08). O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município foram acionados. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o deslizamento aconteceu na Rua José Raphael Lamas, por volta das 8h. Um muro lateral da residência ficou destruído e a varanda totalmente danificada.