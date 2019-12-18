Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência de Alegre

Segundo a prefeitura de Alegre, agora o município está apto a pleitear os recursos junto ao Governo Federal para auxílio dos danos no patrimônio municipal. Esse recurso, de acordo com o município, não tem uma data definida para ser destinado ao município.

O Governo Estadual já enviou para o município a ajuda com telhas, que era o que mais necessitava. Essas telhas já foram entregues e não há mais desalojados. Essas pessoas também receberam ajuda do comércio e de entidades aqui do município, informou a prefeitura, por meio da assessoria de imprensa.