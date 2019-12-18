Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência de Alegre

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) reconheceu a situação de emergência de Alegre, na região do Caparaó. Com a medida, o município poderá ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais. No município, 24 pessoas ficaram desalojadas após forte vendaval no dia 11 de novembro.
A portaria foi publicada na última sexta-feira (13) e reconhece a situação de emergência em 27 municípios brasileiros por conta de desastres. Depois do vendaval, a Defesa Civil do município contabilizou 119 imóveis danificados, entre eles duas escolas, um campus universitário e praças públicas.
Segundo a prefeitura de Alegre, agora o município está apto a pleitear os recursos junto ao Governo Federal para auxílio dos danos no patrimônio municipal. Esse recurso, de acordo com o município, não tem uma data definida para ser destinado ao município.
O Governo Estadual já enviou para o município a ajuda com telhas, que era o que mais necessitava. Essas telhas já foram entregues e não há mais desalojados. Essas pessoas também receberam ajuda do comércio e de entidades aqui do município, informou a prefeitura, por meio da assessoria de imprensa.