Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Crime no ES: pai colocou soda cáustica na bebida do filho, diz laudo
Castelo

Crime no ES: pai colocou soda cáustica na bebida do filho, diz laudo

Pai já havia confessado o crime à polícia, mas não revelou o que colocou na bebida do filho; acusado está preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 23:26

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 23:26

Crédito: Geizy Gomes | Gazeta Online
O laudo realizado na vitamina de frutas industrializada que um estudante de sete anos ingeriu foi divulgado nesta sexta-feira (19) e constatou que a bebida contaminada com soda cáustica, colocada pelo próprio pai da criança. O acusado, um auxiliar de produção de 35 anos, foi preso após a polícia descobrir que ele tentou envenenar o filho. O caso aconteceu no dia 24 de setembro, em Castelo, no Sul do Estado, e chocou os moradores da região.
Crime no ES, pai colou soda cáustica na bebida do filho, diz laudo
Logo após ser preso, o auxiliar de produção confessou que contaminou a caixa com o produto, de acordo com o delegado Marcelo Ramos. Ele disse que foi ao terraço, onde encontrou uma substância branca e cheirou. Como o cheiro estava ruim, ele colocou no leite pois achou que iria dar somente uma dor de barriga, contou. 
Ele ainda confessou que envenenou o filho com  a esperança de reatar o relacionamento com a ex-esposa. A prisão do auxiliar de produção aconteceu no último dia 10 de outubro, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde continua detido. O inquérito foi concluído será encaminhado à Justiça na próxima semana.
O estudante já teve alta do Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa) de Cachoeiro de Itapemirim e passa bem.
RELEMBRE O CASO
O menino de sete anos passou mal após ingerir uma vitamina de fruta no dia 24 de setembro deste ano em Castelo, no Sul do Estado. O pai do menino chegou a dar entrevistas para a imprensa na época e relatou que suspeitava que o filho havia sido intoxicado, pois, ao dar a primeira golada começou a reclamar que a garganta estava doendo e, em seguida, eliminou sangue pela boca.
A criança foi encaminhada para a Santa Casa Castelense e em seguida transferida para o Hospital Infantil de Cachoeiro, onde deu entrada com lesões na cavidade oral, edema de língua e lábios. Após o primeiro atendimento foi transferido para a UTI e, no dia seguinte, encaminhado a Vitória para realização de endoscopia digestiva alta, a fim de afastar lesões mais graves no estômago e esôfago.
Dois dias depois ele retornou para o Hifa, em Cachoeiro de Itapemirim. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil, para apurar o fato.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados