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Solidariedade

Crianças internadas em hospital de Cachoeiro recebem visita especial

Os doutores Rosicreide e Matraca foram levar risos para as crianças, acompanhantes e profissionais da unidade de saúde

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 21:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 21:18
O ator Luiz Carlos Cardoso se transformou no Doutor Matraca Crédito: Geizy Gomes
A rotina dos pacientes, acompanhantes e funcionários do Hospital Infantil São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi diferente na tarde desta quinta-feira (07). Artistas do grupo "Anônimos de Teatro" foram animar a criançada, com o projeto "Rir Quem Quer". Vestidos de palhaços, eles arrancaram gargalhadas no Pronto Atendimento e no Pronto Socorro da unidade de saúde.
A atriz Isabel Bremide se transformou na 'Doutora Rosicreide' e o ator Luiz Carlos Cardoso no 'Doutor Matraca'.
O projeto  que estava parado desde 2012  voltou para comemorar os nove anos da equipe. O grupo é composto por cinco integrantes, mas somente dois participaram da apresentação no hospital. Para Luiz Carlos, ficam lembranças boas da época que o projeto estava ativo. Já passamos cinco anos dentro do hospital quando o projeto estava ativo e vimos nascimentos e mortes. A gente leva memórias muito marcantes, contou.
A dona de casa Geilza dos Santos, de 32 anos, que estava com o filho, Vitor dos Santos, de 5 anos, disse que adorou a apresentação. Tinha uns dez anos que não via um palhaço, eu achei graça, é muito bom. Muda a rotina do hospital, disse. O filho também aprovou a apresentação. Gostei muito.
Para Josemara Crescêncio, de 33 anos, a performance traz alegria à criançada. "Tem criança que está aqui há dias e eles acabam ficando tristes. Acho bom, porque anima".
Atualmente, cerca de 85 crianças estão internadas no hospital. Para a supervisora de marketing Regina Cely Leal, o trabalho é muito importante para ajudar na recuperação dos pacientes.  A alegria que eles trazem é uma terapia, os pacientes curam mais rápido. Esse trabalho e de outros artistas que se apresentam aqui é muito importante, finalizou.
As comemorações dos nove anos do grupo seguem até novembro, com apresentações em Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí e Vitória.
VEJA O VÍDEO: 
 

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