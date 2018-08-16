Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem transporte escolar

Crianças andam quase seis quilômetros para estudar em Cachoeiro

Sem transporte, elas saem acompanhadas por alguns pais da comunidade de Bom Sucesso até as unidades de ensino, no bairro Village da Luz

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 20:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 20:36
Crianças andam quilômetros a pé para conseguir estudar em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: TV Gazeta Sul
Um grupo de 19 alunos percorre todos os dias mais três quilômetros para chegar à escola, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Sem transporte, elas saem acompanhadas por alguns pais da comunidade de Bom Sucesso até as unidades, no bairro Village da Luz.
A caminhada, conta a mãe Eliciane Cristina Barbosa, começa cedo, 6h da manhã, para conseguir chegar às 7h na escola. Além de cansadas, as crianças chegam atrasadas e, quando chove, é pior ainda, pois a estrada é de terra. Eles reclamam, chegam cansados na escola. E à tarde, é a mesma coisa. Nunca teve transporte, conta a mãe.
Quando chega no asfalto, ainda tem muito chão pela frente e, no bairro, ainda há uma ladeira até a Escola Maria Stael de Medeiros Teixeira e a Escola Municipal Gércia Ferreira Guimarães, onde estuda parte do grupo.
OUTRO LADO
Em nota, a Secretaria de Educação disse que não tinha conhecimento dessa situação enfrentada pelos alunos. Mas, que o setor de transporte da secretaria vai entrar em contato com as duas escolas para verificar a possibilidade de atender ao pedido de oferecer o transporte escolar.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados