Crianças andam quase seis quilômetros para estudar em Cachoeiro

Crianças andam quilômetros a pé para conseguir estudar em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: TV Gazeta Sul

Um grupo de 19 alunos percorre todos os dias mais três quilômetros para chegar à escola, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Sem transporte, elas saem acompanhadas por alguns pais da comunidade de Bom Sucesso até as unidades, no bairro Village da Luz.

A caminhada, conta a mãe Eliciane Cristina Barbosa, começa cedo, 6h da manhã, para conseguir chegar às 7h na escola. Além de cansadas, as crianças chegam atrasadas e, quando chove, é pior ainda, pois a estrada é de terra. Eles reclamam, chegam cansados na escola. E à tarde, é a mesma coisa. Nunca teve transporte, conta a mãe.

Quando chega no asfalto, ainda tem muito chão pela frente e, no bairro, ainda há uma ladeira até a Escola Maria Stael de Medeiros Teixeira e a Escola Municipal Gércia Ferreira Guimarães, onde estuda parte do grupo.

OUTRO LADO

Em nota, a Secretaria de Educação disse que não tinha conhecimento dessa situação enfrentada pelos alunos. Mas, que o setor de transporte da secretaria vai entrar em contato com as duas escolas para verificar a possibilidade de atender ao pedido de oferecer o transporte escolar.