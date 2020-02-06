Criança ferida em acidente em parque de diversões no ES continua na UTI

Segundo o tio de menina Maria Alice, Vinícius de Almeida, a sobrinha continua internada. O pai e familiares estão no município aguardando a recuperação da menina. Estão tirando a sedação aos poucos. Está estável, mais ainda na UTI, disse o tio.

O acidente aconteceu no último sábado (1°). Mãe e filha estavam em um brinquedo chamado surf em um parque de diversões de Itaipava. Elas foram arremessadas do equipamento. Mirian caiu embaixo do brinquedo e morreu ao ser atingida várias vezes por ele. A família é de Viana e passava férias no balneário.