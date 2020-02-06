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Tragédia em Itapemirim

Criança ferida em acidente em parque de diversões no ES continua na UTI

Segundo a família, criança segue internada em hospital de Cachoeiro de Itapemirim e sedação começa a ser retirada

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 20:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 20:43
Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
A menina de 8 anos que ficou gravemente ferida após cair de um brinquedo em um parque de diversões no fim de semana em Itapemirim, Litoral Sul do Estado, permanece internada na UTI no Hospital Francisco de Assis (Hifa) em Cachoeiro de Itapemirim. A mãe da criança, a professora Mirian de Oliveira Alves, que também estava no brinquedo, morreu no local.
Segundo o tio de menina Maria Alice, Vinícius de Almeida, a sobrinha continua internada. O pai e familiares estão no município aguardando a recuperação da menina. Estão tirando a sedação aos poucos. Está estável, mais ainda na UTI, disse o tio.
O acidente aconteceu no último sábado (1°). Mãe e filha estavam em um brinquedo chamado surf em um parque de diversões de Itaipava. Elas foram arremessadas do equipamento. Mirian caiu embaixo do brinquedo e morreu ao ser atingida várias vezes por ele. A família é de Viana e passava férias no balneário.
Polícia Civil informou que solicitou a perícia técnica no brinquedo, está agendada, mas a data não foi informada.  O dono da empresa e o funcionário que operava a máquina chegaram a ser presos, mas já foram liberados e responderão o caso em liberdade.

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