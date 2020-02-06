Criança ferida em acidente em parque de diversões no ES continua na UTI

A menina de 8 anos que ficou gravemente ferida após cair de um brinquedo em um parque de diversões no fim de semana em Itapemirim, Litoral Sul do Estado, permanece internada na UTI no Hospital Francisco de Assis (Hifa) em Cachoeiro de Itapemirim. A mãe da criança, a professora Mirian de Oliveira Alves, que também estava no brinquedo, morreu no local.
Segundo o tio de menina Maria Alice, Vinícius de Almeida, a sobrinha continua internada. O pai e familiares estão no município aguardando a recuperação da menina. Estão tirando a sedação aos poucos. Está estável, mais ainda na UTI, disse o tio.
O acidente aconteceu no último sábado (1°). Mãe e filha estavam em um brinquedo chamado surf em um parque de diversões de Itaipava. Elas foram arremessadas do equipamento. Mirian caiu embaixo do brinquedo e morreu ao ser atingida várias vezes por ele. A família é de Viana e passava férias no balneário.
A Polícia Civil informou que solicitou a perícia técnica no brinquedo, está agendada, mas a data não foi informada. O dono da empresa e o funcionário que operava a máquina chegaram a ser presos, mas já foram liberados e responderão o caso em liberdade.